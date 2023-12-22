اليوم الـ77.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء في اليوم الـ77 من العدوان على قطاع غزة.

طائرات استطلاع إسرائيلية تقصف دراجة هوائية يركبها شاب

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فان شاب استشهد في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال قطاع غزة.

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في مخيم جباليا

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على بلوك 1 و2 في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حين قصفت المدفعية المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، بالاضافة لقرابة 53 ألف جريح ومصاب 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.