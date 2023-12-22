المبعوثة الأمريكية بالأمم المتحدة: سندعم مشروع قرار بشأن مساعدات غزة في مجلس الأمن

أكدت ليندا توماس جرينفيلد، المبعوثة الأمريكية للأمم المتحدة، إمكانية دعم المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي نفس السياق، نقلت القناة عن وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس.

كما أفادت أحد وسائل الإعلام الفلسطيني، إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة وجميع أفراد عائلته، واستشهاد ابنته في قصف إسرائيلي، استهدف منزل شقيقته بجباليا البلد، واستشهاد إحدى العاملات بمستشفى العودة شمالي غزة.