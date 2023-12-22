«الشرق الأوسط للدراسات»: برودة الطقس وسوء التغذية يزيدان الضحايا من أطفال غزة

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل لديها مخطط يتخطى ما تعلنه، لذا استهدفت مقومات الحياة في قطاع غزة، وهو استهداف مقصود حتى يتحول القطاع، إلى منطقة طاردة للسكان، موضحا أن الدعم الأمريكي، يؤكد أن إسرائيل ستستمر في غزة لفترة طويلة.

إسرائيل تريد الوصول إلى مرحلة إدارة قطاع غزة بشكل تام

أضاف خلال مداخلة ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، مع الإعلامية هبة ماهر، أن إسرائيل تريد الوصول إلى مرحلة، إدارة قطاع غزة بشكل تام، خاصة ما يتعلق بالأمن، لأن اليمين الإسرائيلي المتطرف لا يرغب في وجود أي وحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

سوء التغذية سيؤدي إلى تزايد الضحايا من الأطفال

وتابع مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، بأن موسم شتاء الأربعين، بدأ أمس، أي أن الجو أصبح شديد البرودة، مع هطول الأمطار باستمرار، وفي ظل هذه الظروف هناك تقديرات، من مؤسسات عالمية، أن استمرار هذا الحال مع سوء التغذية، سيؤدي إلى ضحايا من الأطفال، يوازي من قتلوا في الحرب، ومن ثم هذه طريقة تستخدمها إسرائيل لمزيد من القتل والضحايا في غزة.