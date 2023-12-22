حالة الطقس اليوم.. رياح محملة بالأتربة في القاهرة وتوقعات بتساقط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ اليوم، يشهد طقسا لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء والصعيد، وباردا ليلًأ على أغلب الأنحاء.

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار

أضافت «غانم» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، أنه من المتوقع أن يسود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى وجود أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنَّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم: في القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.