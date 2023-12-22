سبب الخلاف الكبير بين فاتن حمامة وسناء جميل.. «نفيسة» سر بداية أزمة بلا نهاية

قبل أكثر من خمسين عاما، وتحديدا عام 1960 كانت سيدة الشاشة الفناة الراحلة فاتن حمامة، على موعد مع الترشح للمشاركة في بطولة فيلم «بداية ونهاية» من إخراج صلاح أبو سيف وبطولة فريد شوقي وعمر الشريف وأمينة رزق، إلا أنها اعتذرت الدور، لتقوم به بدلا منها الفنانة سناء جميل، لكن بات هذا الفيلم سبب خلاف وعداء دائم بين الفنانتين.

تفاصيل الواقعة، كما روتها الفنانة الكبيرة سناء جميل، التي تحل ذكرى وفاتها اليوم 22 ديسمبر، خلال لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية صفاء أبو السعود، عندما سألتها «ما رأيك فى الفنانة فاتن حمامة؟»، لترد سناء: «مش عارفة.. مش بحبها».

سر خلاف فاتن حمامة وسناء جميل

فوجئت حينها صفاء أبو السعود بالإجابة، وسألتها لماذا ترفض مشاركتها أي عمل وهي فنانة كبيرة ولها أعمال عظيمة، فأجابت سناء جميل، قائلة «كانت فاتن حمامة مرشحة لفيلم بداية ونهاية، في دور نفيسة، لكنها رفضته ووصفته بأنه دور سخيف، وعندما قمت أنا بأداء الدور ونجح، كانت مصرة على رأيها أيضا».

وأشارت سناء، خلال حديثها إلى أن سيدة الشاشة العربية، كممثلة من أروع الممثلات في تاريخ السينما العربية، ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، قائلة: «محدش يقدر ينكر قيمة فاتن حمامة».

قطيعة فنية للأبد

ولكن ظلت العلاقة بين الفنانتين الراحلتين فاتن حمامة وسناء جميل متوترة، ورفض كل منهما أن يشارك الآخر في أي عمل فني، وبالفعل لم تشارك سناء جميل مع فاتن حمامة في أي عمل فني من بعد تلك الواقعة، ولم يجمعهما من قبل، سوى عمل فني واحد خلال أحداث فيلم «لن أبكى أبدا» عام 1957، إخراج حسن الإمام.