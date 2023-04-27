تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سناء جميل.. مرض خطير هاجم جسدها

تمر اليوم الذكرى الـ93 على ميلاد الفنانة الراحلة سناء جميل، والتي ولدت في 27 أبريل 1930، وتوفيت في 22 ديسمبر 2002.

نقل سناء جميل إلى المستشفى

الساعات الأخيرة من حياة الفنانة الراحلة سناء جميل، رصدتها صحيفة عربية، إذ وصف محرر الجريدة المشهد الأخير للفنانة القديرة، التي كانت ترقد داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى خاص بحي المهندسين، تعاني من ضعف تام في عضلة القلب، وفشل في وظائف الرئة اليمنى مع فقدان التركيز والوعي لفترات طويلة.

وكانت سناء جميل تعاني من تدهور حالاتها الصحية بصورة كبيرة، بعد انخفاض الأكسجين في الدم، وعانت من تذبذب معدلات الضغط، حيث ارتفع وانخفض فجأة على مدى ساعات اليوم.

وكانت سناء جميل تعاني من مرض السرطان، الذي لم يمكن الطواقم الطبية من نقلها إلى مركز الأشعة لعمل أشعة مقطعية لها، لتحديد خطوط سير المرض الخطير الذي هاجم الرئة، وبات أمر انتشاره متوقعا في بقية أجزاء الجسم مما يهدد حياتها بصورة خطيرة.

الحالة الصحية للراحلة سناء جميل

ورى أعضاء الفريق الطبي ضرورة إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الرئة اليمنى، لكن ضعف عضلة القلب حال دون ذلك، وخاصة أن جسد سناء جميل لا يتحمل إجراءات التخدير قبل إتمام الجراحة الدقيقة.

وعاشت سناء جميل ساعتها الأخيرة في الجناح رقم 202 قبل نقلها إلى غرفة الحالات الحرجة لمرض الرئة، ثم نقلها إلى قسم العناية المركزة، عقب تعرضها لمشاكل في القلب وضغط الدم قبل أن تودع دنيانا، في 22 ديسمبر 2002، تاركة خلفها تراثا فنيا في السينما والدراما التليفزيونة محفورا في وجدان الجمهور المصري والعربي.