ذكرى رحيل سناء جميل.. اشتغلت «خياطة» وتحدت والديها حبا في التمثيل

تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة الفنانة سناء جميل التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر عام 2002، عاشت «كونتيسة المسرح» فترة شديدة الصعوبة بعد طردها من منزل والديها بعد دخولها مجال التمثيل.

معاناة سناء جميل بعض طردها

أعربت الفنانة سناء جميل في برنامح تليفزيوني مع مفيد فوزي، عن حزنها من موقف أهلها تجاها، أثناء حديثها عن معاناتها مع الفقر بعد طردها، حيث عاشت حياة شاقة في سن مبكرة أثناء دراستها في معهد السينما.

سناء جميل ومهنة تفصيل الملابس

وقالت سناء جميل، إن والديها قاموا بطردها في الليل بعد اكتشافهم مشاركتها في أعمال فنية، ولجأت لأستاذ لها في معهد السينما، ثم مكثت في بيت للطالبات، وبدأت تعمل في عدة وظائف بجانب التمثيل حتى تتمكن من مواصلة الحياة، وكانت مهنة تفصيل الملابس من ضمن المهن التي امتهنتها، واستمرت معها حتى بعد الشهرة والنجاح، فامتلكت ماكينة للخياطة في منزلها تصمم بها ملابسها التي تظهر في أعمالها ومناسباتها.

أضافت الفنانة سناء جميل أنه بالرغم من كل ما مرت به إلا أنها كانت سعيدة حينها، وتفتخر بهذه الصعوبات والتحديات لأن هذه المرحلة هي التي صنعتها وجعلت منها إنسانًا قويًا، لذلك هي تعتز بكل مرحلة في حياتها الفنية والشخصية.