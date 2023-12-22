«واشنطن بوست»: عدد القتلى في غزة يماثل معدل وفيات حروب القرن العشرين

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أنّ أكثر من 20 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن ذلك يعتبر استشهاد 1 من كل 100 شخص في القطاع.

القتلى الفلسطينيين أعلى بكثير من أي صراع في غزة

واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن عدد الشهداء الفلسطينيين أعلى بكثير من أي صراع في غزة في التاريخ الحديث، وهو أعلى من عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أعمال العنف التي أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 «النكبة»، والذي يقدر بنحو 15 ألف فلسطيني، وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وفيات غزة يعادل حروب القرن العشرين

وأوضحت الصحيفة، أنّ نيتا سي كروفورد، المديرة المشاركة لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون، الذي يتتبع حصيلة الصراعات، قالت إنّ معدل الوفيات بين السكان كان مماثلا لمعدل حروب القرن العشرين، مضيفة: «هذا، في القرن الحادي والعشرين، مستوى كبير وغير عادي من الدمار».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية تجاوز 20 ألف شهيد بينما تجاوزت أعداد المصابين 52 ألف مصاب، 70% منهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الآن.