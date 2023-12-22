مواعيد مباريات دوري القسم الرابع لكرة القدم بالإسكندرية اليوم

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، عن مباريات فرق دوري القسم الرابع التي ستقام اليوم في الجولة الحادية عشر، ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا».

وتجرى منها اليوم 4 مباريات، حيث يلتقي دير إسنا مع الترسانة البحرية، ومركز شباب العبور مع التوفيقية، ويلاقي القباري مركز شباب أبيس، وأخيراً يلتقي السكة الحديد مع مركز شباب الدخيلة.

مباريات المجموعة الثانية

وتضم المجموعة الثانية فرق «المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري» وتجرى منها مباراة واحدة بين ستيا والمصري السكندري.

شباب الحرية يلتقي الجعافرة في المجموعة الثالثة

بينما تضم المجموعة الثالثة فرق «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربى، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية»، وتجرى منها 3 مباريات، الأولى يلتقي فيها دهميت مع مركز شباب العمراوي، والثانية بين فريقي شباب محسن ضد مركز شباب الحرية، والأخيرة يلاقي الجعافرة المصنع الحربي.

كابو في مواجهة ناصر المجموعة الرابعة

أما ‏المجموعة الرابعة التي تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس»، فستكون مباريات اليوم بين، بهيج ونجوم الحضرة، ماريا مع مركز شباب الناصرية، ويلتقي كابو مع ناصر.

وتقام جميع مباريات المجموعة في الساعة الثانية والنصف مساء، ويشرف على دوري منطقة الإسكندرية لكرة القدم عامر حسين، والمدير التنفيذي لمنطقة الإسكندرية حسن إسماعيل.