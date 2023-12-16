نتائج مباريات اليوم بدوري القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم

أقيمت اليوم، أربع مباريات من دوري القسم الرابع، لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم، حيث يضم القسم الرابع 4 مجموعات، إذ شهدت المجموعة الأولى مباراتان، وأقيمت مباراة من المجموعة الثانية، ومباراة من المجموعة الثالثة، وخلت مباريات اليوم من المجموعة الرابعة.

المجموعة الأولى

المجموعة الأولى تضم فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا»، وأقيمت اليوم، مباراتان، إذ التقى مركز شباب التوفيقية مع دير إسنا وانتهت المباراة بتعادل الفريقين دون أهداف، وفي المباراة الثانية فاز الورديان بهدفين مقابل هدف للسكة الحديد.

المجموعة الثانية

المجموعة الثانية تضم فرق «المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري»، والتي لعب منها مباراة، جمعت نادي شباب المصري، ونجوم المتراس وحقق المصري فوزاً كبيراً وأحرز سداسية نظيفة.

‏المجموعة الثالثة

ولعب من المجموعة الثالثة، مباراة واحدة، بين فريقي مركز شباب العمراوي، مع شباب محسن، والذي فاز بنتيجة 0/5 وتضم المجموعة فرق: «دهميت، ميدو، الجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية».