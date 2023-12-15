نتائج مباريات دوري القسم الرابع بالإسكندرية.. 5 مواجهات قوية

أقيمت 5 مباريات من دوري القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم، أمس الخميس، حيث يضم القسم الرابع 4 مجموعات، وخلت مباريات الأمس من فرق المجموعة الثالثة، وأقيمت مباراتان من المجموعة الأولى، ومباراتان من المجموعة الثانية، ومباراة واحدة من المجموعة الرابعة.

المجموعة الأولى

وتضم المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا»، وأقيمت أمس مباراتان، حيث ألتقى مركز شباب أبيس مع مركز شباب العبور، وفاز العبور بخماسية نظيفة، فيما فاز فريق الترسانة البحرية على الجمارك بنتيجة 1/3.

المجموعة الثانية

فيما تضم المجموعة الثانية فرق «المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري»، والتي لعب منها مباراتين، واكتسح نجوم نظيره شباب النيل بـ8 أهداف دون رد، وفي المباراة الثانية من المجموعة تعادل المصري السكندري وشباب إمبروزو بهدفين لكل منهما.

المجموعة الرابعة

والتقى من المجموعة الرابعة التي تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس»، مركز شباب بهيج وفريق توماس، وفاز الأول بثلاثية نظيفة.