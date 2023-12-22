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«أوقاف سوهاج» تطلق قافلة دعوية لمجمع المصطفى الإسلامي بالمراغة

كتب:

شيماء دراز
12:47 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
القافلة الدعوية بأوقاف سوهاج

القافلة الدعوية بأوقاف سوهاج

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات القافلة الدعوية بمسجد مجمع المصطفى الإسلامي التابع لإدارة الغريزات بمركز المراغة، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي للأوقاف، وتشمل القافلة خطبة الجمعة ومقارئ للأئمة ومقارئ للجمهور وتكريم المشاركين في البرنامج التثقيفي للطفل.

موضوع القافلة الدعوية في سوهاج

وقال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، وكيل أوقاف سوهاج، لـ«الوطن»، إن القافلة الدعوية تناولت الحديث عن موضوع نداءات القرآن الكريم للمؤمنين.

وأوضح وكيل أوقاف سوهاج أن القافلة الدعوية تستهدف مسجدا وإدارة في مركز مختلف كل أسبوع، لنشر الفكر الدعوي للأوقاف، ويتم الإعلان عن أماكن القافلة الدعوية مسبقا. 

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