محافظ سوهاج: تيسير خدمة الذبح المجاني بالمجازر الحكومية للأهالي في العيد

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك ووضع عدة إجراءات للتيسير على المواطنين خلال أيام العيد، مشيرا إلى توفير وتيسير خدمة الذبح المجاني بالمجازر الحكومية للأهالي لذبح الأضاحي خلال أيام العيد، منعا لذبح الأضاحي خارج المجازر، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

جاهزية مجازر سوهاج بعيد الأضحى المبارك

وأكد الدكتور عصام عرفة، مدير عام الطب البيطري بمحافظة سوهاج جاهزية 25 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى وجود عدد كاف من الأطباء البيطريين، حيث تقوم إدارة المجازر بالتفتيش على اللحوم بالمديرية وتكثيف المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة لختم المذبوحات خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مدير عام الطب البيطري أنه يجرى التنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية؛ لتأمين أعمال المجازر، وعمل الصيانات الطارئة الخاصة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء، وتزويدها بأدوات النظافة، والتأكيد على رفع جميع المخلفات الناتجة من الذبح.

التنسيق بين الجهات المختصة

كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة، بالمنافذ، لافتا إلى عقد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة بالمراكز لتلقى أي شكاوى ومتابعة أعمال ذبح الأضاحي داخل المجازر خلال أيام العيد.