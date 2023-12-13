«أوقاف سوهاج» ترفع كفاءة 76 مسجدًا وتحتفل بـ100 ألف محفظة قرآنية في 2023

حققت مديرية أوقاف سوهاج خلال عام 2023، عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وعمارة بيوت الله والبر وخدمة المجتمع، إذ تمّ افتتاح 76 مسجدًا، منها 56 إحلالًا وتجديدًا و20 صيانة وتطويرًا، وعقد 10206 مقارئ للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية والسيدات والواعظات، وعقد 2610 حلقات تحفيظ للقرآن الكريم و104 حلقات في التحفيظ عن بُعد.

جاء ذلك بالإضافة إلى 6 قوافل دعوية و28 أسبوعًا ثقافيًّا و2016 درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت، كما شارك 1360 مسجدًا في البرنامج الصيفي للطفل، و168 ندوة ضمن مبادرة «هذا نبينا».

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنَّه تمّ توزيع 28 طنًا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف و110 آلاف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

وجاء أبرز هذه الإنجازات في مجال الدعوة:

· تسيير 6 قوافل دعوية أسبوعية بالإدارات التابعة لمديرية أوقاف سوهاج.

· تنفيذ 28 أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي.

· تنفيذ 588 مجلس إقراء وندوة علمية.

· تنفيذ 136 مجلس إفتاء وندوة افتائية.

· تنفيذ 1674 درسًا من برنامج المنبر الثابت.

· تنفيذ 1488 درسًا من الدروس المنهجية للأئمة.

· تنفيذ 336 درسًا من الدروس المنهجية للواعظات.

· تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد 1360 مسجدًا.

وفي مجال خدمة القرآن الكريم، جاء أبرز الإنجازات:

· عقد 10206 مقارئ للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية والسيدات والواعظات.

· عقد 2610 حلقات تحفيظ للقرآن الكريم.

· تنفيذ 104 حلقات في التحفيظ عن بُعد.

وفي مجال عمارة بيوت الله، جاء أبرز الإنجازات:

· افتتاح 76 مسجدًا، منها 56 إحلالًا وتجديدًا و20 صيانة وتطويرًا.

وفي مجال البر وخدمة المجتمع، جاء أبرز الإنجازات:

· توزيع 28 طنًا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف.

· توزيع 110 آلاف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

وتهدف هذه الإنجازات إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة، ودعم قيم المواطنة والتعاون، وتنمية المجتمع المصري.