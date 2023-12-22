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فرنسا تجلي آخر عسكرييها من النيجر 

كتب:

مريم جاد
01:01 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
فرنسا

فرنسا

أفادت وكالة «أ ف ب» أن فرنسا تجلي آخر عسكرييها من النيجر وفقًا لنبأ عاجل لـ قناة «القاهرة الإخبارية».

 

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