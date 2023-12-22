فرنسا تجلي آخر عسكرييها من النيجر كتب: مريم جاد 01:01 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023 فرنسا أفادت وكالة «أ ف ب» أن فرنسا تجلي آخر عسكرييها من النيجر وفقًا لنبأ عاجل لـ قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «فرانس برس»: فرنسا تغلق سفارتها في النيجر بسبب الاعتداء على الفلسطينيين.. فرنسا تقرر معاقبة المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة وزيرة خارجية فرنسا: لدينا قلق عميق بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة فرنسا تدين مقتل أحد دبلوماسييها في قصف لمبنى سكني برفح وزيرا خارجية فرنسا وإسرائيل يعقدان مباحثات مشتركة في تل أبيب قرار عاجل من فرنسا ضد إسرائيل بسبب مقتل دبلوماسي فرنسي في غزة.. وأزمة وشيكة فرنسا النيجر بقلم مريم جاد