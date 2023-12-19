بسبب الاعتداء على الفلسطينيين.. فرنسا تقرر معاقبة المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة

أعلنت كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا، أن بلادها قررت اتخاذ إجراءات وطنية في حق بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزيرة الخارجية الفرنسية رأت بعينيها أعمال المتطرفين

وقالت كولونا في تصريحات صحفية، خلال مؤتمر في العاصمة باريس نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء: «تمكّنت من أن أرى بعينَيّ أعمال العنف التي يرتكبها بعض المستعمرين المتطرفين»، معتبرة أنه أمر غير مقبول.

وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية في تصريحات سابقة لها خلال زيارتها، الأحد الماضي، قرية المزرعة الغربية قرب رام الله، أن عنف المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة يقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي، مؤكدة أن هذه أعمال خطيرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي، ويمكنها أن تدفع نحو تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة إسرائيل.

وأقدم مستوطنون متطرفون على أعمال عنف واعتداءات بالضرب والقتل على الفلسطينيين، بالإضافة لأعمال السلب والنهب والترويع وسرقة المواشي والمحاصيل الزراعية، وذلك بالتزامن مع العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة.