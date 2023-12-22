عضو بالفريق القانوني لضحايا غزة: إسرائيل ترتكب جرائم في غزة بينها الإبادة الجماعية

قال الدكتور تريستينو مارينييلو، عضو الفريق القانوني لضحايا غزة، إنّهم يحققون في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وخصوصًا سكان قطاع غزة منذ عام 2014، بحسب ما أفادت به قناة لـ«القاهرة الإخبارية».

وأضاف تريستينو، أنّ هناك انتهاكًا واضحًا ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر، منها جرائم ترقى إلى إبادة جماعية، وتهجير قسري، مؤكدا أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة جريمة حرب ولا مكان آمن في القطاع.

وتابع بأن المحكمة الجنائية الدولية هي البديل الوحيد للعدالة بشأن التحقيق في الحرب بقطاع غزة.

ولفت إلى أن تصريحات قادة إسرائيل بضرورة محو غزة يعد عقابا جماعيا يحاسب عليه القانون الدولي وقد طبقت على الأرض بالفعل، وهناك مخاوف بشأن تحقيقات المدعي العام الذي قد يتجاهل بعض الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وتابع: «نقوم بتوفير كل الأدلة المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي يوفر الحماية للمدنيين وغير المدنيين حتى في النزاعات المسلحة».