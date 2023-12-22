10 معلومات عن لواء جولاني الإسرائيلي بعد انسحابه من القتال في غزة

خلال الساعات الماضية، تصدر نبأ انسحاب لواء جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلي، من القتال في قطاع غزة، إثر خسائر فادحة تكبدها في أكثر من 60 يوما من القتال برياً داخل القطاع، اهتمامات متابعي الشأن الفلسطيني، وأيضا وسائل الإعلام.

وتقول القناة الإسرائيلية «13»، إن لواء جولاني فقد ربع قوته تقريباً من المشاركين في عمليات غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، عندما شنت الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى داخل مستوطنات قطاع غزة، في ضربة مباغتة للاحتلال الإسرائيلي.

معلومات عن لواء جولاني

وترصد «الوطن»، أهم المعلومات عن لواء جولاني، بعد الهزائم التي لحقت به.

1- تأسس عام 1948، أي قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب تقرير لشبكة «سكاي نيوز».

2- تعود بدايته إلى العصابات الصهيونية التي قدمت إلى فلسطين، كما كان يضم سكان المستوطنات ومجندين من عدة مناطق.

3- يتكون من عدة كتائب مهمتها الأساسية العمليات خلف خطوط العدو، فضلاً عن قتال المدن والشوارع وجمع المعلومات والاستطلاع كذلك.

تسمية لواء جولاني ومقره

4- تعود تسميه جولاني إلى بدايات تمركزه في منطقة الجليل الأدنى، إذ اشتق اسمه نسبة إلى تلك المنطقة.

5- مقره الحالي يقع ضمن معسكر في منطقة بين عكا ونهاريا.

6- يوصف هذا اللواء بأنه نخبة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

7- يتلقى عناصره تدريبات قاسية وشاقة ومتنوعة مثل نصب الأكمنة والتمويه والاستطلاع.

تدريبات خاصة لعناصر لواء جولاني وقدرات بدنية عالية

8- يتميز جميع المنتمين للواء بالقدرات البدنية والقتالية ذات الكفاءة العالية.

9- يرمز له بشجرة زيتون خضراء اللون على خلفية صفراء، أما رايته فتتكون من مثلثين صفراوين.

10- من المعروف أنه خاض عديداً من المعارك ضد الجيوش العربية منها الجبهة السورية في حرب أكتوبر 1973.