تقارير إسرائيلية: سحب لواء جولاني من القتال في غزة بعد تكبده خسائر فادحة

أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية سحب لواء جولاني من غزة، بعد 60 يوماً من القتال داخل قطاع غزة، تكبد فيها خسائر فادحة وذلك بعد أن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن لواء جولاني خسر ربع قواته منذ أحداث 7 أكتوبر.

وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية أن جنود جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم، حيث قتل منهم 82 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ما هو لواء جولاني؟

ويُعرف لواء جولاني باسم اللواء رقم 1، هو لواء مُشاة ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو أهم وأقوى ألوية النخبة في إسرائيل، تم تأسيسه عام 1948.

تدمير 720 آلية عسكرية إسرائيلية

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت في بيان لها، أنه تم تدمير 720 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر قبل الماضي، تتنوع بين ناقلات جند ودبابات وجرافات ومركبات، وشاحنات عسكرية، وتنوعت نتائج هذه الاستهدافات بين التدمير الكلي والجزئي.