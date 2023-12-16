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قائد سابق في لواء جولاني يكشف عن مفاجأة: «الكتيبة 12 خسرت ربع قوتها في الشجاعية»

كتب:

منى السعيد
07:28 م | السبت 16 ديسمبر 2023
مراسم دفن قتلى جيش الاحتلال في غزة

مراسم دفن قتلى جيش الاحتلال في غزة

كشف قائد سابق في «لواء جولاني»، أو ما يُعرف بقوات النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مفاجأة بشأن الخسائر التي تكبدتها «الكتيبة 12» في معركة حي «الشجاعية» بقطاع غزة، حيث أكد أن الكتيبة خسرت أكثر من ربع قوتها، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها مساء اليوم السبت.

لواء جولاني يخسر ربع قوته

وقال قائد سابق في لواء جولاني، عبر القناة الـ12 الإسرائيلية، إن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يعانون على مدار الأسبوعين الماضيين، من القتال مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وخاصةً عناصر «كتيبة الشجاعية»، شرق مدينة غزة، وأن الجيش الإسرائيلي تلقى ضربات مؤلمة ومؤجعة، وفق ما نقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت».

وأضاف أن لواء جولاني يقاتل في معارك شرسة داخل حي الشجاعية، حيث يقاتل مع المقاومة الفلسطينية فوق الأرض وتحتها في الأنفاق، مما أدى إلى خسارة كبيرة للواء جولاني، الذي خسرت فيه «الكتيبة 12» أكثر من ربع قوتها في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

خسائر لواء جولاني في حي الشجاعية

يأتي هذا بعد أن كشفت قناة 12 العبرية، اليوم السبت، مقتل 12 جندياً إسرائيلياً في معارك حي الشجاعية، خلال الأسبوع الأخير، في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «معاريف» أنه بعد أكثر من 70 يوماً على الحرب في قطاع غزة، لا تزال الفصائل الفلسطينية متواجدة على أرض المعركة، ولا تظهر أي علامات على الانهيار.

وبهذا يكون عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق المعلن، أكثر من 120 قتيلاً منذ بداية العدوان البري على قطاع غزة.

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