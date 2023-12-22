خبير جراحات عظام الكاحل والقدم بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية

يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل، الدكتور ألكسندروس فريس، إنجليزي الجنسية، خبير جراحات عظام الكاحل والقدم بمستشفى رويال لندن بالمملكة المتحدة البريطانية وذلك في الفترة من 5 وحتى 12 يناير المقبل.

ويستقبل المستشفى الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات الخارجية يوميا عدا (الخميس – الجمعة)، على أن يتم الاستعلام على رقم تليفون: 01100190492.