القوات المسلحة تنظم حملة «تصدوا معنا» بالتعاون مع وزارة الشباب

نظمت القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حملة توعية بعنوان «تصدوا معنا» والتي تستهدف توعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع والحملات المعادية التي تستهدف التأثير السلبى على المجتمع المصري، وذلك من خلال تنظيم العديد من المحاضرات ولقاءات التوعية بالمنشآت التعليمية ومراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع الوعى الثقافى والوطنى لأفرادالقوات المسلحة والتوعية بالجهود المبذولة لحماية ركائز الأمن القومى فى كافة القطاعات.

وبالتزامن مع تنفيذ العديد من لقاءات التوعية القومية بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية للتوعية بحجم الإنجازات والجهود التى تبذلها الدولة فى كل القطاعات، إضافة إلى تنظيم العديد من اللقاءات والزيارات الميدانية، لشباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس لمتابعة المشروعات التنموية والوقوف على الإنجازات المحققة على أرض الواقع في كل ربوع مصر.