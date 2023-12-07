لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة في إيديكس 2023

استمرارا لفعاليات اليومين الثالث والرابع، للمعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، جرى عقد عدد من اللقاءات الثنائية، لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح.

التقى الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، مع وفد تحالف الشركات التركية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية، وممثلي الشركات الفرنسية المتمثلة فى سافران اليكترونيك وداسو العالمية للصناعات الجوية وسافران لمحركات الطيران.

كما التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بوفد من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وقائد القوات البحرية الفرنسية بالبحر المتوسط، ورئيس هيئة التسليح الأسبانية، وممثل عن قائد القوات البحرية القبرصية، وقائد القوات البحرية الغانية، ممثلى شركة CSSC الصينية العاملة فى مجال الصناعات البحرية، وشركة EXAIL الفرنسية العاملة فى الأنظمة الملاحية والمسيرات المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

كما التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية برئيس أركان القوات الجوية الرواندية، ووزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامى الأوغندى يرافقها قائد القوات الجوية الأوغندى، وممثلي عددا من الشركات الأجنبية.

كما التقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي بممثلى شركة نورث روب جرومان الأمريكية، وممثلي شركتي HENSOLDT وDIEHL الألمانيتين، وممثلي شركتي ELINC وCPMIEC الصينيتين.

كما التقى اللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بنائب رئيس وكالة الدفاع لكوريا الجنوبية، ونائب مدير الإدارة العامة للتسليح الفرنسية لشئون أفريقيا والشرق الأوسط، ووكيل شركة كلاندور البلغارية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتناولت اللقاءات، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة، وزيادة آفاق الشراكة الإستراتيجية مع مختلف القوى العسكرية للدول الصديقة والشقيقة.