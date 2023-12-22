تعديلات قانون الهجرة الجديد في فرنسا

تبنى النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد في فرنسا وذلك بعد ساعات طويلة وصعبة من المفاوضات.

قانون الهجرة الجديد في فرنسا أكثر صرامة من القانون السابق

وبحسب «سكاي نيوز» فان قانون الهجرة الجديد في فرنسا يشمل خطوط أكثر صرامة من النسخة الأولية للحكومة، وذلك رغم تقديم اقتراح برفضه في 11 ديسمبر، ويحمل من روح اليمين المتطرف الكثير في شؤون الهجرة.

وأثار قانون الهجرة الجديد في فرنسا جدلا كبيرا لأنه يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم.

تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

أعطى قانون الهجرة الجديد في فرنسا المحافظين سلطة تقديرية لتنظيم العمال غير النظاميين العاملين فيما يسمى المهن التي تعاني نقصا باصدار تصريح إقامة لمدة عام واحد، ويتم إصداره على أساس كل حالة على حدة، بشرط أن يكون المهاجر قد أقام في فرنسا لمدة 3 سنوات على الأقل وعمل لمدة 12 شهرا على الأقل من آخر 24 شهرا.

المساعدة الاجتماعية المشروطة

سيتعين على الأجانب العاطلين عن العمل قضاء 5 سنوات على الأراضي الفرنسية قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على المساعدة، وستكون القاعدة 30 شهرا للعمال، وللحصول على مساعدة الإسكان الشخصية تم تحديد شرط الإقامة بـ5 سنوات لأولئك الذين لا يعملون، و3 أشهر فقط للعاملين.

المساعدة الطبية الحكومية

تقييدا على الحصول على تصريح إقامة الأجنبي المريض الذي لا يمكن منحه إلا في حالة عدم وجود معاملة مناسبة في البلد الأصلي، وسيتم أيضا استبعاد التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب موارد كافية.

فقدان الجنسية

إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بجريمة القتل العمد ضد أي شخص يشغل منصبا عاما.

قانون الأراضي

نص قانون الهجرة الجديد في فرنسا على أن الشخص المولود في فرنسا من أبوين أجنبيين يجب أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عاما، وفي حالة الإدانة بارتكاب جرائم فإن أي تجنيس لأي شخص أجنبي ولد في فرنسا يصبح مستحيلا.

لم شمل الأسرة

تشديد شروط السماح للأجنبي بإحضار عائلته إلى فرنسا، حيث ستزيد فترة الانتظار حتى يتمكن من تقديم الطلب من 18 إلى 24 شهرا، وسيتعين على الأجنبي أيضا إثبات أن لديه موارد مستقرة ومنتظمة وكافية وإمكانية الوصول إلى التأمين الصحي، وفي حالة الزواج يجب أن يكون عمر الشريك 21 عاما على الأقل، مقارنة بـ18 عاما حاليا.

منع القاصرين من دخول مراكز الاحتجاز

إبقاء الإجراء الذي يحظر وضع القاصرين في مراكز الاعتقال الإداري، وفي الوقت الحالي يمكن وضع الأطفال وأولياء أمورهم في هذه الأماكن أثناء انتظار الترحيل.

وديعة الطلاب الأجانب

لتقديم طلب للحصول على تأشيرة، سيحتاج الطلاب الأجانب إلى إرسال وديعة إلى الدولة، الهدف منها تغطية تكلفة النقل المحتملة.

حصص الهجرة

تحديد عدد الأجانب المسموح لهم بدخول فرنسا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأسباب اقتصادية.