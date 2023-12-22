وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتطوير الخدمات الطبية في مستشفى منيا القمح

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

التأكد من استكمال الفحوصات الطبية

وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال زيارته للمستشفى قسم العناية المتوسطة، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى بها، وتم التأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وتوافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته، والتأكد من كفاءة عمل وحدة الأشعة المقطعية.

الصيانة الدورية للأجهزة الطبية

وأكد أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، والعمل على الحفاظ على العمر الافتراضي لها، متفقداً قسم العمليات الجراحية، مؤكدا أهمية تطوير الخدمات الطبية بالقسم، وإجراء العمليات المتقدمة وذات المهارة بالمستشفى، وأهمية الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما حرص الدكتور هشام مسعود على الاستماع إلى مرضى الأقسام الداخلية، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، موجها بتوفير أوجه الرعاية الطبية لهم.