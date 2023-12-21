«الصحة العالمية» عن المستشفى الأهلي الفلسطيني: أصبحت دارا لرعاية المحتضرين

كشف شون كيسي، منسق فرق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الوضع الصعب في المستشفى الأهلي قائلا: «المرضى كانوا يصرخون من الألم، ولكنهم كانوا يصرخون أيضا طالبين منا أن نعطيهم شربة ماء».

يكافحون للتعامل مع الوضع دون غذاء أو ماء أو وقود

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف عبر دائرة اتصال، أن العاملين في المستشفى يكافحون للتعامل مع الوضع دون غذاء أو ماء أو وقود، مشيرًا إلى أن المستشفى يبدو كما لو كان دارا لرعاية المحتضرين، ولكن هذه الدور توفر قدرا من الرعاية لا يستطيع الأطباء والممرضون توفيره»، متابعًا «في الوقت الحالي أصبح المستشفى مكانا ينتظر الناس فيه الموت، إلا إذا تمكنا من نقلهم إلى مكان آمن يتلقون فيه الرعاية».

أناس تتضور جوعا من الكبار والأطفال

وتحدث «شون كيسي» عن شح الغذاء، وقال إن كل شخص تحدث معه في شمال غزة كان جائعا، مضيفًا «الوقت قد حان للمساعدات نحن نتحدث عن أناس تتضور جوعا من الكبار والأطفال، إنه أمر لا يُطاق. كل مكان نذهب إليه يسألنا الناس عن الطعام، حتى في المستشفى».

وتابع المسؤول بمنظمة الصحة العالمية: «كنتُ في قسم الطوارئ، وسألني شخص يعاني من جرح مفتوح ينزف عن الطعام، إذا لم يكن هذا مؤشرا على اليأس، لا أعلم ما الذي يمكن أن يكون كذلك».