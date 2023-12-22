عاجل.. مشاهدة مجانية للقاء الأهلي وأوراوا في مونديال الأندية.. تعرف على الطريقة

أصبحت طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية، تحظى باهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة جماهير الكرة المصرية، لمتابعة القمة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الأميرعبد الله الفيصل الرياضية، لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة على الأراضي السعودية، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي، كافة الوسائل المجانية والمشفرة الناقلة للقاء.

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يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا مجانا، عبر 3 قنوات عبر أقمار صناعية معينة، يمكن تنزيلها بتنزيل الترددات التالية..

قناة Varzesh HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، بإدخال تردد 11555، واستقطاب رأسي، ومعدل ترميز 30000.

قناة Football HD، ، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي الياه سات، بإدخال تردد 11785، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

قناة CBC Sport HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Europe*Star 1، بإدخال تردد 11135، واستقطاب أفقي H، بمعدل ترميز 27500.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا عبر قنوات مشفرة

تنقل المباراة حصريًا عبر قناة SSC EXTRA 3 HD، بتعليق عبدالله الغامدي، كما يمكن متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات المشفرة، تتمثل في التالي..

Sport TV1 Portugal

Arena Sport 2 HD Serbia

IRIB Varzesh

Match Football 2

Arena Sport 3 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

TV8.5 Turkey

Arena Sport 1 HD BiH

Max Sport 1 HD

Persiana Sports HD

TNT Sports 2.

طريقة متابعة مباراة الأهلي وأوراوا عبر الراديو

يمكن متابعة مباراة الأهلي المصري وأوراوا ريد دياموندز الياباني، عبرمحطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7، ومحطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا.