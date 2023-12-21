«قاع الدرجة الثانية».. كيف اقترب الأهلي من تحقيق ميدالية تاريخية بالمونديال؟

في الرابعة والنصف من عصر غد الجمعة، تتجه أنظار جماهير الأهلي نحو ملعب عبدالله الفيصل بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة المواجهة الحاسمة التي تجمع المارد الأحمر، وفريق أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي، الذي كان يمني النفس بحجز بطاقة تاريخية إلى نهائي المونديال، قبل أن يتلقى خسارة درامية أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين في نصف النهائي، بات مطالبا بتحقيق الانتصار في مباراة البرونزية، لضمان مكان على منصة تتويج البطولة العالمية.

كيف وصفت صحف إنجلترا فريق أوراوا الياباني قبل مواجهة الأهلي؟

«قاع الدرجة الثانية»، هكذا وصفت الصحافة البريطانية فريق أوراوا الياباني، بعد أن تلقى الفريق خسارة بثلاثية مع الرأفة من بطل أوروبا مانشستر سيتي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

صحيفة «تلغراف» البريطانية، وصفت مستوى أوراوا ريد داياموندز بأنه يقترب من قاع البطولة (دوري الدرجة الثانية في إنجلترا)، ملقية الضوء على تصريحات المدرب ماسيج سكورجا التي أكد خلالها أن اللاعبين ليسوا مؤهلين جسديًا لمواجهة مانشستر سيتي.

الأهلي يأمل في حصد برونزية كأس العالم للأندية

ورغم الفوز بثلاثية لصالح مانشستر سيتي، إلا أن التقرير رأى أن النتيجة لم تعكس الأمر بشكل واضح، حيث إن فارق القوة بين الفريقين كان أكبر من النتيجة الفعلية للمباراة.

مباراة للتاريخ سيكون الأهلي على موعد معها، تحت شعار «رد اعتبار قارة أفريقيا»، بعد أن انتهت آخر مواجهة جمعت بين أوراوا وبطل إفريقيا في كأس العالم، بفوو الفريق الياباني على الوداد المغربي.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني على برونزية المونديال، بينما يواجه مانشستر سيتي نظيره فلومينينسي البرازيلي في نهائي المونديال.