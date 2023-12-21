من هي حكم مباراة الأهلي وأوراوا؟.. الحسناء صاحبة «الغمزة» الأشهر بالمونديال

لم يصبح الظهور النسائي في كرة القدم جديدًا أو غريبًا، ففي السنوات القليلة المنقضية اقتحمت السيدات عالم الساحرة المستديرة بقوة، سواء من بوابة ممارسة اللعبة أو التحكيم أو حتى تحليل المباريات، ومع حصول الكثير منهن على تلك الفرصة ظهرت العديد من المواهب، بينهن الأمريكية توري بينسو حكم مباراة الأهلي وأوروا الياباني بالمونديال.

بشجاعة وثقة تقف بينسو في ساحة المباراة، تطلق صافرتها وتشهر كروتها في وجه كل من يحاول تعكير صفو المباراة التي تديرها أو يخرج عن النص، ما نال إعجابا وإشادة غير مسبوقين خاصة مع ظهورها في كأس العالم للأندية بالنسخة الحالية، في المباراة الافتتاحية، بينما حصلت على حق إدارة مباراة الأهلي.. فمن هي بينسو؟

الظهور الثاني للحكم الأمريكية

توري بينسو الحكم الأمريكية، بدأت مسيرتها المهنية في تحكيم كرة القدم، عبر بوابة الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، وذلك عام 2013،ومؤخرًا حصلت على فرصة للتحكيم في الدوري الأمريكي للرجال، وتحديدًا عام 2020.

الجمهور يترقب الظهور الثاني لبينسو في كأس العالم للأندية، خاصة بعد حالة الجدل التي أثارتها أثناء إدارة مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في افتتاحية كأس العالم للأندية، سواء بسبب قرارتها الحاسمة والدقيقة أو شخصيتها القوية التي ظهرت جليًا داخل الملعب، أو الغمزة التي أرسلتها للاعب «العميد».

بينسو من أشهر المحكمات في كرة القدم الأمريكية ومؤخرًا بدأت تحصل على شهرة أكثر اتساعًا في كرة القدم، إذ حطمت العديد من الحواجز والقيود التي فرضت على السيدات في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وباتت أول امرأة تحكم مباراة في الدوري الأمريكي منذ 20 عامًا، وذلك عند حصولها على فرصة عام 2020، وأول امرأة تحكم مباراة في كأس العالم للأندية عام 2023.

تتميز بينسو بشخصيتها القوية وحكمها العادل والحاسم في الوقت ذاته، ولذلك تتمتع باحترام كبير من اللاعبين والمدربين على حد سواء، لكنها أيضًا لا تزال تتعرض لتحديات عدة كحكم كرة قدم، منها مضايقات داخل الملعب، لكنها في الأغلب أحداث فردية، ومع ذلك فهي ترفض الاستسلام للصور النمطية.

«أريد أن أكون مصدر إلهام للفتيات الصغيرات اللاتي يحلمن بممارسة كرة القدم أو التحكيم. أريد أن أظهر لهن أنه يمكنهن تحقيق أي شيء يرغبن فيه».. هكذا قالت بينسو في أحد لقاءاتها الصحفية التي نشرها موقع في فيفا في وقت سابق، الذي يولي اهتماما كبيرا لكرة القدم النسائية.

معلومات عن حكم مباراة الأهلي وأوراوا

أما عن غمزتها التي أثارت الجدل، فكانت في لقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، عندما قام لاعب العميد السعودي بالسقوط على الأرض، من أجل الحصول على خطأ لصالح فريقه، لكنها لم تقع في هذا الفخ، وأرسلت له غمزة لتؤكد له أنها كشفته ولن تمنحه ما يرغب، ليقوم مسرعًا ويكمل المباراة، وتورط اللعب بعد ذلك في سيل من التعليقات السلبية والساخرة.