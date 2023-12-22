معبد إدفو يستقبل فتيات الملتقى الثقافي الرابع عشر لفنون المرأة بأسوان

استقبل معبد إدفو بأسوان اليوم تجمع كبير من فتيات الملتقى الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الذي تشهده المحافظة برعاية الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة والذي يستمر المعرض حتى الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي.

وانطلقت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي يلقي الضوء على تاريخ وأهمية المعبد بينما قدم أسامة إسماعيل أحمد، مدير عام منطقة آثار إدفو، شروحًا مفصلة عن تاريخه، مؤكدا أن معبد إدفو المعروف أيضًا باسم معبد حورس، يعد من أحد المعابده المصرية القديمة واستغرق بناؤه حوالي 180 عامًا، بدءًا من عهد الملك بطلميوس الثالث عام 237 قبل الميلاد وحتى اكتماله في عهد الملك بطلميوس الثاني عشر عام 57 قبل الميلاد.

فتيات الملتقى داخل معبد حورس إدفو

وأشار مدير عام المنطقة الأثرية إلى أن المعبد يحتوي على نقوش تعكس الشعائر والطقوس الدينية الممارسة فيه كما يضم ماكيت يوضح تصميم المعبد خيص يتألف المعبد من برجين مرتفعين، يتوسطهما البوابة الرئيسية،و يبلغ ارتفاع البرج حوالي 34 مترًا وعرضه 68 مترًا.

جلسة نقاشية داخل معبد إدفو

وكشف خلال الجلسة النقاشية مع المشاركات إن صالة الأعمدة الصغرى على 12 عمودًا. وفي الجزء النهائي من المعبد يوجد قدس الأقداس، ويحيط بالجزء الداخلي للمعبد ممر يحوي مقياس النيل الذي كان يستخدم لتحديد منسوب المياه للأراضي الزراعية.

ويعكس معبد إدفو تميز العمارة المصرية القديمة ويعتبر جزءًا هامًا من تراث مصر العريق بينما يتيح المشروع للفتيات المشاركا فرصة فريدة لاستكشاف المعالم التاريخية وحضارة مصر القديمة في المحافظة.

وتحظى هذه الفعاليات بدعم ورعاية وزيرة الثقافة، الدكتور نيفين الكيلاني، التي أكدت على أهمية تعزيز الثقافة والفنون والتراث في المجتمع المصري وتشرف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة عمرو البسيوني على تنظيمها وتنسيق جميع جوانبها.