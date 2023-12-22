مطروح تشارك في معرض المنتجات والصناعات اليدوية بالقاهرة.. تخفيضات كبرى

شاركت محافظة مطروح بمعرض دعم الصناعات اليدوية الصغيرة ومتناهية الصغر، بنادي الجزيرة بالزمالك، خلال يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، في خطوة تعكس الترويج لمنتجات وتراث مطروح اليدوية بأسعار مخفضة.

15 عارضا من مرسى مطروح وسيوة

وقال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمحافظة مطروح رئيس لجنة المعارض، إنه هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمشاركة الجيدة بالمعرض بما يعمل على الترويج والتسويق الجيد لمنتجات مطروح المتميزة، وتقديم كل التيسيرات، وبالتعاون بين إدارة السياحة ووحدة أيادي مصر بالمحافظة.

وأوضح أن 15 عارضا من مدينتي مرسى مطروح وسيوة شاركوا بالمنتجات البيئية المتنوعة والمتميزة، من خلال عرض منتجاتهم للتمور والزيتون وزيت الزيتون ومشتقاته، والمنتجات اليدوية الحرفية والتراثية المتنوعة، بمشاركة 100 من العارضين يمثلون لفيف من المحافظات والجهات المختلفة، بمنتجات متنوعة كالملابس والمنتجات الغذائية.

معرض المنتجات والصناعات اليدوية بمشاركة روتاري

وأضاف أن المعرض جرى افتتاحه بحضور كلا من الدكتور أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، والمهندس عبد الله غراب وزير البترول السابق والدكتور شريف والى محافظ المنطقة الروتارية السابق والدكتور طارق شماله رئيس نادى روتاري كايرو رالي للسيارات، وعن محافظة مطروح المهندسة إيمان عبد الغنى منسق وحدة أيادي مصر بمطروح.