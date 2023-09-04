محافظ مطروح: تجهيز 3 معارض لمننتجات الصناعات اليدوية

أعلن محافظ مطروح قيام وحدة أيادي مصر بمحافظة مطروح بتنظيم 3 معارض في حدائق الغزالة وكليوباترا على مدار شهر سبتمبر الجاري لمساعدة العارضين على التسويق وعرض منتجاتهم دون أي مقابل مادي للتيسير عليهم.

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق والإعداد الجيد للمعارض مع تقديم التسهيلات بالتيسيرات لإقامته بشكل لائق، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية مع الإعلان عن المعارض وأماكنها لتعريف المواطنين بها.

الاهتمام بالحرف اليدوية التراثية

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنّه جارٍ التجهيز للمعارض وسيتم افتتاحها خلال أيام في إطار اهتمام الدولة بالحرف اليدوية التراثية واليدوية وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بالتوسع في إقامة معارض المنتجات التراثية واليدوية، وتعزيز الدور الإيجابي للمشاركة في التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والبيئية.

دعم صناع التراث

وأضاف محافظ مطروح ببيان أنّ المحافظة تدعم جميع فئات الشباب في مطروح وسيوة من المنتجين للأعمال اليدوية من تراث البادية والتراث السيوي من مشغولات يدوية ومناجلت الجلود ومنتجات الأصواف، والتي تصنع من أصواف خراف البرقي الشهيرة، ويتم الاستفادة منها في صناعة الكليم والسجاد والحوايا والجوبلان وملابس المرأة والأطفال والحلي من الفضيات، وهو ما يساهم في تنمية هذه الصناعات ومواجهتها من الاندثار ومساعدة الصانعين في دفع عجلة الإنتاج.