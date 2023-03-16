افتتاح معرض «ست الحبايب» للمشغولات اليدوية في مطروح

افتتحت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، اليوم الخميس، معرض «ست الحبايب» للمنتجات اليدوية، والذي تنظمه الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بحديقة الغزالة أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور محمد أنور مدير عام السياحة بالمحافظة ومحمد على نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولفيف من مديري المديريات والإدارات.

30 عارضا للمنتجات اليدوية

وتابعت نائب محافظ مطروح، مساء اليوم، المعرض الذى يضم 30 عارضا من الشباب والسيدات بالمحافظة ويشمل أقسام للمنتجات والمشغولات اليدوية لهدايا عيد الام واستقبال شهر رمضان الكريم، مع الاهتمام بالمشروعات اليدوية والتسويق والترويج لها لما لها من أهمية وعائد اقتصادى للمشاركين.

مشروع العربات المتنقلة للشباب

وتلبية لرغبة العارضين وتشجيعا لهم، أكدت نائب محافظ مطروح ببيان أنه يجري العمل على تنظيم وفتح مزيد من المعارض واستقبال من المشاركين والعارضين ، والتوجيه للعارضين في مجال المواد الغذائية للمشاركة في مشروع العربات المتنقلة والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفق الشروط والضوابط المعلن عنها وتسجيل الرغبة في التقدم للمشروع بمقر جهاز المشروعات بشارع علم الروم، وسيتم الإعلان عن مواقعها بالمدينة، حرصا على مشاركة أكبر عدد من الشباب والمرأة واتاحة فرصة عمل ومصدر اقتصادى لهم.