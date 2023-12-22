خطيب الجامع الأزهر يحث الشباب على استغلال وقتهم للارتقاء بالمجتمع

قال الدكتور هاني عودة، مدير عام وخطيب الجامع الأزهر، إن الشباب عليه استغلال وقته ومميزات هذه الفترة من طاقة وصحة وغيره، في سبيل القيام بأفعال تعود بالنفع على المجتمع وتؤدي إلى الارتقاء به، نظرا لكون الشباب هو أهم الفئات التي من شأنها المساهمة في رفعة المجتمع المصري.

صلاح علاقة المرء بنفسه ومن حوله

وأكد خطيب الجامع الأزهر في خطبة اليوم، أن إضاعة الوقت وعدم تحديد الأهداف، واتباع خطوات الشيطان من الأمور التي لابد أن يحذرها شباب المجتمع، ولابد من العمل على صلاع علاقة المرء بنفسه وبغيره، من خلال العمل الصالح والتواصل بالصبر والحق.

أضرار الاغترار بالمال والقوة

وحذر خطيب الجامع الأزهر من الاغترار بالمال والسلطة، لأن النهاية دوما ما تكون الضياع، والتاريخ يحمل في طياته العديد من الحوادث المشابهة التي أدى فيها الاغترار بالمال والقوة إلى الضياع كقوم عاد.

واختتم خطيب الأزهر حديثه بدعوة الشباب المسلم إلى اتباع سنة النبي ﷺ حتى نفوز وننعم بالأمن والأمان والاستقرار، ويتحقق لنا استقلال الأوطان، وحتى نقيم شرع الله ونطبق سنة النبي ﷺ في كل أمور حياتنا.