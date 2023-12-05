نائب رئيس جامعة الأزهر: الجامع يحمل لواء التجديد وغرس القيم الحميدة

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، إنّ الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً يحمل لواء التجديد ويعمل على بناء الإنسان وغرس القيم الحميدة فيه منذ ما يزيد عن الألف عام.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي يقام تحت عنوان «التربية وبناء الإنسان لعالم متغير.. رؤية أزهرية استشرافية» برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة رئيس شرف المؤتمر.

وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بعنوان المؤتمر الذي يلبي حاجة المجتمع ويتواكب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، خاصة وأنّنا نعيش في عالم سريع التغير في جميع مناحي الحياة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنّ الأزهر الشريف يتميز عن غيره من المؤسسات العلمية بأنّه استمد عطاءه من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعدا ذلك يطرأ عليه التغيير، لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ومن هنا فإنّ الأزهر الشريف يحمل لواء التجديد وفق متطلبات العصر، لافتًا إلى أنّ المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فتح باب الاجتهاد أمام الصحابة وفق ضوابط، لعلمه بأن التغيير موجود في كل زمان ومكان.

وأضاف فضيلته أنّ الأزهر الشريف كان في طليعة المؤسسات التربوية التي أخذت بذمام التطوير الدائم والمستمر، والإسهام في الثورات الصناعية المختلفة، وتجلى ذلك من خلال إرسال البعثات الأزهرية إلى أوروبا في عصر محمد علي باشا عام 1826م ليعود رجال الأزهر ويقومون بتأسيس مدارس علمية مختلفة، مثل «مدرسة الألسن، ومدرسة الطب»، وغير ذلك من المدارس العلمية.

وفي ختام كلمته دعا رئيس جامعة الأزهر للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات عملية مفيدة تسهم في بناء الإنسان وسعادته.