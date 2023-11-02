الجامع الأزهر ينظم ملتقى الطفل لحث النشء على المشاركة المجتمعية السبت

يواصل الجامع الأزهر الشريف، السبت المقبل، عقد حلقة جديدة من ملتقى الطفل، الذي يأتي تحت عنوان: «الطفل الخلوق- النظيف- الفصيح»، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر

يأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

يحاضر في الملتقى الشيخ إمام على، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، موضحاً قيمة «المشاركة المجتمعية»، بينما يستعرض الشيخ محمود عبد الجواد، منسق وحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر شرح «المفعول به».

هدف الملتقى تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية

وأكدَّ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى «الطفل الخلوق والنظيف والفصيح»، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيراً إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.