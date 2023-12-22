إعلام فلسطيني: 308 آلاف أسرة فقدت منازلها إثر العدوان على غزة كتب: محمد عزالدين 06:15 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023 الأوضاع في غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني بأن 308 آلاف أسرة فقدت منازلها إثر العدوان على غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: وصول 21 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الزيتون في غزة مرصد الأزهر يناشد شعوب العالم بالاستمرار في الاحتجاج لدعم غزة متحدثة «يونيسيف»: قصص الأطفال في غزة مروعة.. والأوضاع تزداد سوءا سابقة عالمية.. الاتحاد الأوروبي: 100% من سكان غزة يعانون من الجوع غزة فلسطين الاحتلال بقلم محمد عزالدين