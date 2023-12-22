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إعلام فلسطيني: 308 آلاف أسرة فقدت منازلها إثر العدوان على غزة

كتب:

محمد عزالدين
06:15 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني بأن 308 آلاف أسرة فقدت منازلها إثر العدوان على غزة.

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بقلم محمد عزالدين