مرصد الأزهر يناشد شعوب العالم بالاستمرار في الاحتجاج لدعم غزة

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن إخفاق مجلس الأمن الدولي حتى اللحظة في حسم أمره حيال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غـزة لا يمكن تفسيره، سوى بمشاركته في سفك دماء أكثر من 20 ألف شهيد، 70% بينهم من النساء والأطفال، بخلاف آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

مرصد الأزهر يُناشد شعوب العالم بالاستمرار في احتجاجاتها لدعم غزة

وتسائل مرصد الأزهر في بيان له قائلا: «هل يعقل الصمت أمام 29 ألف قنبلة ألقيت على مساحة 365 كم² هي إجمالي مساحة غـزة؟، هل من المنطقي الموافقة على تهجير 1.9 مليون فلسطيني قسرًا من منازلهم في حصيلة هي الأكبر منذ عام 1948؟، وإذا كان الصمت في عام 48 هو العنوان المسيطر على الأحداث أمام مجازر عصابات صـهيـونية قادمة مدججة بالأسلحة من أوروبا، فما السبب اليوم وراء هذا الصمت رغم القوانين الدولية وتشدق دول الغرب يوميًا بحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، وأين هذه الحرية من حقوق الصحفيين الذين يقتلون أثناء نقل الحقيقة هم وأسرهم.

وأضاف المرصد: حصيلة الشهداء المعلنة تعد الأكبر في تاريخ الحق الفلسطيني ولن نقول قضية فهي ليست محل جدال أمام المحاكم، بل حق ينبغي الدفاع عنه بالقوة التي حصرها الغرب في كيانهم «البلفوري» الذي أسسوه في منطقتنا العربية لأغراض استعمارية وما زال يدعمونه بالمال والسلاح وبحياكة القرارات الدولية لتناسب جرائمه الدموية.

وناشد المرصد الأزهر، شعوب العالم بالاستمرار في احتجاجاتها ومسيراتها دعمًا لحق شعب فلسطين الذي انتزعت منه أرضه بالإرهاب والدم، من أجل إقامة وطن للصهـاينة المتهودين على حساب أصحاب الأرض الأصليين.