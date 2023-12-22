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 متحدثة «يونيسيف»: قصص الأطفال في غزة مروعة.. والأوضاع تزداد سوءا

كتب:

مريم جاد
05:25 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قالت تيس إنجرام متحدثة «يونيسيف»، إن قطاع غزة من أكثر الأماكن خطورة في العالم، لافتةً إلى أن الأوضاع الإنسانية للأطفال في غزة تزداد سوءا والمئات يموتون جراء القصف الإسرائيلي.

وأضافت المتحدثة في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أن العديد من الأطفال في غزة ينزحون إلى العديد من مناطق القطاع دون المقومات الأساسية للحياة كالماء والطعام.

وتابعت: «ندعم الأطفال الأكثر عرضة للحرب في قطاع غزة ونطالب بوضعهم في الاعتبار، ونطلب الدعم من بلدان العالم ونستقبل التبرعات من دول كثيرة لمساعدة الفلسطينيين لا سيما الأطفال، فبعض القصص من أطفال غزة مروعة بشأن ما تعرضوا له من القصف الإسرائيلي»، مشيرةً إلى أن الأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة يعانون اضطرابات نفسية عديدة.

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