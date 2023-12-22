مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة كتب: منتصر سليمان 07:04 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: المبعوثة الأمريكية بالأمم المتحدة: سندعم مشروع قرار بشأن مساعدات غزة في مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن حول مساعدات غزة وزير خارجية الأردن يحذّر من فشل مجلس الأمن في تبني قرار بشأن غزة وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بسرعة التصديق على قرار إدخال المساعدات لغزة وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب حل مجلس الحرب فورا مجلس الأمن قطاع غزة غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان