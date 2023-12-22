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مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة

كتب:

منتصر سليمان
07:04 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة.

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