محلل سياسي: قرار تسريع إدخال المساعدات لغزة «بلا أنياب»

قال الدكتور أيمن الرقب، الخبير والمحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار مجلس الأمن اليوم الجمعة رقم 2722 والذي بموجبه أعلن تسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لا يوجد له مضمون، وهو قرار بلا قيمة وبلا تأثير وبلا أنياب.

وقال «الرقب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار مجلس الأمن تم تعديله أكثر من مرة بناءً على طلب الولايات المتحدة، وخضع للتعديل 5 مرات تقريبًا، وفي البداية، كانت مسودة القرار تحمل ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المواد الغذائية على صعيد المساعدات والصعيد التجاري بشكل أساسي، لكن واشنطن هددت باستخدام حق الفيتو، ما دفع مجلس الأمن إلى تعديل القرار.

قرار مجلس الأمن بشأن غزة يخضع لتعديلات

وكان آخر مرة خضع فيها قرار مجلس الأمن للتعديل أمس، حين أضيف به إقامة هدنة إنسانية لكن واشنطن رفضت، ولإرضائها، تمت الموافقة عليه بنسخة الحالية التي تفيد بتسريع عملية إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

خبير سياسي فلسطيني: القرار سيعلق في الذكريات ولن ننساه

وأوضح الخبير السياسي، أن القرار سيعلق في الذكريات ولن ننساه، نظرًا لعدم تأثيره على المرحلة القادمة من الحرب على قطاع غزة، وكان بإمكان أمريكا إصدار القرار بدون مجلس الأمن والسماح لإسرائيل بانتقال المساعدات إلى شمال غزة الذي يعاني من نقص كل المواد الغذائية.

أيمن الرقب: الحرب على قطاع غزة هي حرب كاشفة

وأكد أيمن الرقب أن عملية إزاحة سكان غزة من المنطقة الوسطى إلى دير البلح، وهي نقطة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة، جريمة من جرائم الاحتلال وسط صمت دولي وقرارات مجلس الأمن هذيلة، مشيرًا إلى أن الحرب على قطاع غزة هي حرب كاشفة، كشفت زيف المجتمع الدولي وضعفه.