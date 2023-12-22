مندوب روسيا: الولايات المتحدة أضافت نقطة خطيرة في قرار مجلس الأمن بشأن غزة

قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا بمجلس الأمن، إن الولايات المتحدة الأمريكية أضافت أمرًا خطيرًا في مشروع قرار مجلس الأمن المعتمد اليوم الجمعة، يسمح لدولة الاحتلال الإسرائيلي باستكمال عملياتها القتالية وتطهير قطاع غزة بالكامل.

وقال المندوب الروسي: «بدلًا من إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، استطاعت الولايات المتحدة خلق ظروف مواتية للعمليات القتالية، والقرار يوفر لقوات الاحتلال الإسرائيلي التحرك بشكل مريح داخل قطاع غزة، واستمرار عمليات التطهير العرقي بالقطاع».

ووصف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن بأنه بلا تأثير على إطلاق النار واتهم الولايات المتحدة بالسلوك المخزي والساخر وغير المسؤول، وأضاف أن القرار سيمنح جيش الاحتلال الإسرائيلي حرية الحركة الكاملة لتطهير قطاع غزة.

قرار مجلس الأمن اليوم

وأعلن مجلس الأمن اليوم قرارًا جديدًا يطالب فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بتسهيل دخول وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية، وكانت المسودة الأولية قبل التعديلات التي طرأت عليها، تدعو إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات.