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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الخليل وبيت لحم ويزيل العلم الفلسطيني من مخيم عايدة

كتب:

أحمد حامد دياب
03:09 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
قوات الاحتلال

قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأزالت علم فلسطين.

قوات الاحتلال داهمت مركز لاجئ في مخيم عايدة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية إن قوات الاحتلال داهمت مركز لاجئ في مخيم عايدة، وأنزلت علم فلسطين، وهي المرة الثانية في غضون أسبوع.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة يطا جنوب الخليل.

ونقلت «وفا» عن مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة، وجاب شوارعها، دون ان يبلغ عن إصابات او اعتقالات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر.

واقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة والمخيمين، وجاب شوارعها، وتمركزت في منطقة الخديوي وفي شارع الأكاديمية، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأكد المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل في مخيم عقبة جبر دون ان يبلغ عن اعتقالات.

 

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