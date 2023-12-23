ضبط أدوية منتهية الصلاحية في مركز غير مرخص للتوليد ببني سويف

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فرع المحافظة، من ضبط مركز للنساء والتوليد والحضانات غير مُرخص، وبداخله أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مهربة وأدوية غير مصرح بتداولها خارج المستشفيات.

غلق وتشميع مركز خاص للنساء والتوليد

وحررت الحملة المحضر القانوني اللازم ضد المركز، وجرى استصدار قرار بغلق وتشميعه بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تبين أنه غير مرخص ويقوم بالعمل واستقبال المرضى، وتلاحظ وجود عدد بعض حالات للأطفال في قسم الحضانات، وقد جرى نقلهم لحضانات أخرى.

كما جرى رصد إجراء 4 عمليات ولادة، ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مهربة وأدوية غير مصرح بتداولها خارج المستشفيات يتم تداولها بالمركز.

حملة على المنشآت الطبية الخاصة في بني سويف

وشنت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة ببني سويف بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بقيادة المحاسب إبراهيم السجينى بحضور المحاسب أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب.