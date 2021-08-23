إدارة العلاج الحر بـ«صحة الدقهلية» تشن حملة مكبرة.. وتوصي بغلق 20 منشأة طبية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، في مدن محافظة الدقهلية تمكنت خلالها من المرور على 100 منشأة طبية خاصة وتم خلالها التوصية بغلق 20 منشأة طبية غير مرخصة ما بين عيادات ومعامل ومراكز، وتنفيذ 17 قرار غلق، وخرجت الحملات بتعليمات من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

تشديد الرقابة علي المنشآت الطبية الخاصة في الدقهلية

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه وجه إدارة العلاج الحر بالمديرية إلى تشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتشكلت لجنة من العلاج الحر وتم المرور على 100 منشأة طبية خاصة، اليوم، وأسفر المرور عن رصد حوالي 11 عيادة خاصة و7 معامل ومراكز غير مرخصة و2 محل نظارات غير مرخصة وتم التوصية بالغلق نظرا لوجود مخالفات جسيمة.

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، اليوم، أن الحملة حررت إنذارين للمنشآت الطبية المخالفة ونفذت قرارات الغلق لعدد 17 منشأة مخالفة وتم تحرير محضرين إعدام لكمية كبيرة من الكيماويات المنتهية الصلاحية بمعملي تحاليل.

«مكي»: لن تتهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وأشار إلي أن صحة الدقهلية لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

ومن جهة أخري أعلن وكيل وزارة الصحة، عن إجراء جراحات زراعة الأسنان بقسم الأسنان بمستشفى المنصورة الدولي حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء أول عملية زرع للأسنان حيث تم وضع زرعتان، بعد إجراء التحاليل والأشعة والفحوصات اللازمة لعظم الفك.