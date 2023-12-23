أخصائي تغذية: تناول البصل يعزز المناعة ويحارب السرطان (فيديو)

قال الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية والسمنة، إن البصل الأخضر من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، وله العديد من الفوائد الصحية، خاصة في فصل الشتاء.

البصل الأخضر غني بفيتامينات تعمل على صحة القلب والأوعية الدموية

وأضاف أخصائي التغذية والسمنة في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN» أن البصل الأخضر غني بفيتامينات تعمل على صحة القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لاحتوائه على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم.

البصل الأخضر يحّسن صحة الجهاز الهضمي

وأضاف أخصائي التغذية والسمنة أن البصل الأخضر يحّسن صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على الألياف، ما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، فضلًا عن تعزيز صحة العظام، لاحتوائه على الكالسيوم، الذي يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

البصل الأخضر يعزز المناعة

وأكد أخصائي التغذية والسمنة أن البصل الأخضر يعزز المناعة ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، ويحافظ على انخفاض مستويات الكوليسترول، مشيرًا إلى أنه وفق دراسات حديثة يساعد في محاربة السرطان لاحتوائه على مركب يسمى الأليسين.

وقدم أخصائي التغذية والسمنة بعض النصائح لتناول البصل الأخضر بشكل صحي، حيث ينصح بتقطيعه إلى شرائح رقيقة قبل إضافته إلى الأطباق، وذلك لتقليل رائحته القوية، كما ينصح بتناول البصل الأخضر طازجا، حيث تنخفض قيمته الغذائية بعد الطهي.