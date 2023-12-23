إسرائيل تخسر أمام الفصائل.. 3000 جندي أصيبوا بإعاقات دائمة منذ 7 أكتوبر

أفادت قناة 12 العبرية، بأن هناك 3000 جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا بإعاقات دائمة مختلفة نتيجة الحرب المستمرة في قطاع غزة ضد الفصائل الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن إصابة 179 جنديًا وضابطا بجروح بالغة الخطورة و302 بجروح متوسطة منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في السابع والعشرين من أكتوبر، بحسب القاهرة الإخبارية.

مستشفيات إسرائيل تستقبل 60 جريحًا من الجيش

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن قسم إعادة التأهيل في مستشفيات إسرائيل يستقبل يوميًا حوالي 60 جريحًا من عناصر قوات الأمن والاحتياط، مشيرة إلى أن 58% من جنود الاحتلال يواجهون إصابات في اليدين والقدمين، ويتطلب الأمر أحيانًا البتر.

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة «هاآرتس» العبرية، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 1000 ضابط وجندي منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر، من بينهم 202 في حالة خطيرة، و320 بجروح متوسطة، و470 بجروح طفيفة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

منذ العدوان.. علاج أكثر من 9038 جريحًا في مستشفيات إسرائيل

ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، تم علاج أكثر من 9038 جريحًا في مستشفيات إسرائيل، ويوم السابع من أكتوبر، الموافق عملية «طوفان الأقصى»، تم إدخال 1455 جريحًا إلى المستشفيات، من بينهم جنود ومدنيين.

وبحسب صحيفة «معاريف» العبرية هناك حوالي 27 إسرائيليًا خضعوا لجراحة بتر أطراف منذ بداية العدوان، لكن الصحيفة لم تذكر الجهة المسؤولة عن مصدر الرقم.