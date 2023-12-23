خلاف بين روسيا وأمريكا بشأن قطاع غزة.. ماذا حدث داخل مجلس الأمن؟

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنّ أمس شهد صدور قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وحظي بموافقة 13 عضوا من المجلس وامتنعت أمريكا وروسيا عن التصويت.

تباين مواقف بين روسيا وأمريكا

وأضاف الكاتب الصحفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «حدثت أشياءً كثيرة داخل كواليس هذا القرار وتم إرجاء الإصدار عدة مرات نظرا للتباين في المواقف بين روسيا وأمريكا، حيث كانت تعترض واشنطن على وقف كامل لإطلاق النار داخل قطاع غزة، أما الدول التي كانت تشارك في هذا القرار كانت تصر على وجوب وقف إطلاق النار تماما داخل قطاع غزة».

روسيا اتهمت أمريكا بمحاولة عرقلة وقف إطلاق النار

وتابع الكاتب الصحفي «روسيا اتهمت أمريكا بمحاولة عرقلة وقف إطلاق النار، كما كانت هناك اتهامات أخرى، ووفقا لهذا القرار، فقد دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وعلى أوسع نطاق وتهيئة الظروف لوقف أعمال العدائية وقفا مستداما».