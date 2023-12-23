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محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو فشل في تحقيق كل أهدافه بغزة (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
01:31 م | السبت 23 ديسمبر 2023
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال الدكتور ماهر صافي محلل سياسي فلسطيني، إنّ عدد الشهداء في قطاع غزة في ازدياد مستمر، ووصل لأكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى الآلاف تحت الأنقاض ومعظمهم أطفال ونساء وشيوخ.

إسرائيل تنتقم من قطاع غزة

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني في حواره مع الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الشهداء جرى استهدافهم على نحو مباشر، وهذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي، أي النساء والأطفال، حيث تقاتل إسرائيل بكل قوة داخل قطاع غزة للانتقام وليس لتحقيق أي أهداف».

إسرائيل فشلت في كل أهدافها

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «كل الأهداف التي رصدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فشلت، أي الهدف الأمني والعسكري والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين، ودمرت قطاع غزة بنحو 75%، حيث جرى تدمير شمال غزة والشجاعية والشاطئ، وبخاصة الشجاعية التي ينتقم جيش الاحتلال منها، حيث إن لها ذكريات كثيرة مع جيش الاحتلال وبخاصة لواء جولاني في عام 2014 عندما قُتل ما يزيد عن 14 جندي وأصيب العشرات في حرب عام 2014 وكان الانتقام هو اللغة الموجودة لقائد لواء جولاني الذي قُتل قبل أيام مع 11 فردًا إسرائيليا».

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