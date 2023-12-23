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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني للتهنئة بإعادة انتخابه

الرئيسان ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة وعلاقات البلدين

كتب:

محمد أبو عمرة
01:20 م | السبت 23 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس السيسي، على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيساً لمصر.

تطرق الاتصال أيضاً إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.