السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني للتهنئة بإعادة انتخابه

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس السيسي، على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيساً لمصر.

تطرق الاتصال أيضاً إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.